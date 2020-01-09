Яворский: На базе Мариуполя висит плакат: наша цель — третье место

Защитник и капитан "Мариуполя" Сергей Яворский подвел итоги осенней части сезона для своей команды.

"Со всеми кадровыми потерями, проблемами и реалиями, максимум, на что может рассчитывать "Мариуполь" — шестое место. Дальше бороться и конкурировать с соперниками будет тяжело.

Две команды — "Шахтер" и "Динамо", как обычно, стоят особняком. С остальными играть можно, но по комплектации и по игре, думаю, "Заря" должна быть выше нас. В "Десне" собраны опытные футболисты, и от этой команды требуют результата сейчас. Там на перспективу не хотят работать.

У нас на базе висит плакат: "Наша цель — третье место". Но есть много причин, которые не позволяют пока это цели достигнуть. Но почему не ставить перед собой максимальные задачи? Мы не говорим о первой или второй позиции, поскольку понимаем, что это нереально. Но третье место это — то, к чему нужно стремиться, пусть и не в этом году", - сказал Яворский.

Напомним, что в зимнюю паузу "Мариуполь" вошел, занимая 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка.