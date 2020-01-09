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Яворский: На базе Мариуполя висит плакат: наша цель — третье место

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан Мариуполя проанализировал текущий сезон

Яворский: На базе Мариуполя висит плакат: наша цель — третье место
Новина українською

Защитник и капитан "Мариуполя" Сергей Яворский подвел итоги осенней части сезона для своей команды.

"Со всеми кадровыми потерями, проблемами и реалиями, максимум, на что может рассчитывать "Мариуполь" — шестое место. Дальше бороться и конкурировать с соперниками будет тяжело.

Две команды — "Шахтер" и "Динамо", как обычно, стоят особняком. С остальными играть можно, но по комплектации и по игре, думаю, "Заря" должна быть выше нас. В "Десне" собраны опытные футболисты, и от этой команды требуют результата сейчас. Там на перспективу не хотят работать.

У нас на базе висит плакат: "Наша цель — третье место". Но есть много причин, которые не позволяют пока это цели достигнуть. Но почему не ставить перед собой максимальные задачи? Мы не говорим о первой или второй позиции, поскольку понимаем, что это нереально. Но третье место это — то, к чему нужно стремиться, пусть и не в этом году", - сказал Яворский.

Напомним, что в зимнюю паузу "Мариуполь" вошел, занимая 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Яворский
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Комментарии (3)
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Siren05 (Мариуполь)
09.01.2020 в 21:47
"Ну, думаю, началось", - это как в том анекдоте. Стоит кому-нибудь из ФК Мариуполь высказать своё мнение или пожелание, как тут же начинается об...ирание. А такие безграмотные, как Валентиныч и ему подобные вставляют свои тупые комментарии...
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0
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Валентиныч (Днепр)
09.01.2020 в 21:30
Он имел ввиду третье с низу.
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0
-1
Черноморчик (Одесса )
09.01.2020 в 21:25
что то похожее было . а точно наша мета 2002 .
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0
-1

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