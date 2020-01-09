Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дерлис Гонсалес: В Динамо знают, что с Сантосом и Олимпией уже все улажено
Хавбек все еще надеется перейти в парагвайский клуб
Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды играет за "Сантос", все еще надеется перейти в парагвайскую "Олимпию Асунсьон".
"Пока трансферное окно не закрыто, я все еще сохраняю надежду.
Все знают, что я хочу играть за "Олимпию. Знают об этом в "Сантосе", и знают об этом в "Динамо".
Также в "Динамо" знают, что все вопросы с "Сантосом" и "Олимпией Асунсьон" уже улажены. Надеюсь, что мы разберемся с этим до закрытия трансферного окна", - цитирует Гонсалеса Fox Sports.
Напомним, что "Олимпия" хотела арендовать игрока, в то время как "Динамо" рассматривает вариант продажи. В то же время, руководство "Олимпии" заявляло, что клуб не может себе позволить полноценный трансфер хавбека.