Дерлис Гонсалес: В Динамо знают, что с Сантосом и Олимпией уже все улажено

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды играет за "Сантос", все еще надеется перейти в парагвайскую "Олимпию Асунсьон".

"Пока трансферное окно не закрыто, я все еще сохраняю надежду.

Все знают, что я хочу играть за "Олимпию. Знают об этом в "Сантосе", и знают об этом в "Динамо".

Также в "Динамо" знают, что все вопросы с "Сантосом" и "Олимпией Асунсьон" уже улажены. Надеюсь, что мы разберемся с этим до закрытия трансферного окна", - цитирует Гонсалеса Fox Sports.

Напомним, что "Олимпия" хотела арендовать игрока, в то время как "Динамо" рассматривает вариант продажи. В то же время, руководство "Олимпии" заявляло, что клуб не может себе позволить полноценный трансфер хавбека.