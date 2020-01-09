  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дерлис Гонсалес: В Динамо знают, что с Сантосом и Олимпией уже все улажено
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дерлис Гонсалес: В Динамо знают, что с Сантосом и Олимпией уже все улажено

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек все еще надеется перейти в парагвайский клуб

Дерлис Гонсалес: В Динамо знают, что с Сантосом и Олимпией уже все улажено
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды играет за "Сантос", все еще надеется перейти в парагвайскую "Олимпию Асунсьон".

"Пока трансферное окно не закрыто, я все еще сохраняю надежду.

Все знают, что я хочу играть за "Олимпию. Знают об этом в "Сантосе", и знают об этом в "Динамо".

Также в "Динамо" знают, что все вопросы с "Сантосом" и "Олимпией Асунсьон" уже улажены. Надеюсь, что мы разберемся с этим до закрытия трансферного окна", - цитирует Гонсалеса Fox Sports.

Напомним, что "Олимпия" хотела арендовать игрока, в то время как "Динамо" рассматривает вариант продажи. В то же время, руководство "Олимпии" заявляло, что клуб не может себе позволить полноценный трансфер хавбека.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сантос (Бразилия) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...