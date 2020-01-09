Самбрано ради трансфера из Динамо готов пойти на снижение зарплаты

Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано решительно настроен покинуть киевский клуб и продолжает искать варианты.

Как сообщалось ранее, в игроке заинтересован перуанский клуб "Альянса Лима". Сам футболист также не против вернуться на родину и ради этого готов даже потерять в зарплате.

По информации Elbocon, защитник сейчас зарабатывает в "Динамо" 40 тысяч долларов в неделю, однако готов ради своего трансфера урезать аппетиты до 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что Самбрано готов был уйти "Альянса Лима" в полугодичную аренду, однако "Динамо" настаивает на полноценном трансфере игрока.