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Самбрано ради трансфера из Динамо готов пойти на снижение зарплаты

Премьер-лига
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Сейчас защитник зарабатывает 40 тысяч долларов в неделю

Самбрано ради трансфера из Динамо готов пойти на снижение зарплаты
Новина українською

Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано решительно настроен покинуть киевский клуб и продолжает искать варианты.

Как сообщалось ранее, в игроке заинтересован перуанский клуб "Альянса Лима". Сам футболист также не против вернуться на родину и ради этого готов даже потерять в зарплате.

По информации Elbocon, защитник сейчас зарабатывает в "Динамо" 40 тысяч долларов в неделю, однако готов ради своего трансфера урезать аппетиты до 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что Самбрано готов был уйти "Альянса Лима" в полугодичную аренду, однако "Динамо" настаивает на полноценном трансфере игрока.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос Самбрано Альянса Лима (Перу)
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