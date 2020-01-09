Вакуленко: Такая команда как Карпаты не имеет права вылететь из УПЛ

Центральный защитник львовских "Карпат" Сергей Вакуленко рассказал об отпуске и готовности к весенней части чемпионата.

- Отпуск у команды подходит к завершению, как ты его провел?

- Дома в Харькове со своей семьей. Никуда не ездил, ведь у нас с женой маленький ребенок, 10 месяцев, поэтому встречал новое десятилетие дома с родными и близкими. Счастлив, что со всеми повидался - и с друзьями, и с родственниками. Положительные эмоции добавились во время отпуска - отдохнул и морально, и физически.

- Ты только летом пополнил состав львовских "Карпат". Как оценишь это время?

- Если команда находится на последнем месте, значит дела идут не слишком хорошо. Однако доволен, что сыграл в 16 матчах первой части чемпионата. Жаль, что мне не удалось отличиться голами, ведь несмотря на амплуа защитника было много возможностей для этого. В прошлом сезоне забил 9 голов, однако в этом чемпионате пока не удается отличиться точным выстрелом. Надеюсь, что весной исправлю эту ситуацию.

- С кем больше всего подружился в команде?

- Наиболее тесно общаюсь с Владиславом Дубинчаком и Артемом Козаком, ведь знаю их еще по выступлениям в "Арсенале". Хорошие дружеские отношения поддерживаем с Егором Назариной, Александру Бойчуком. В целом же, стараюсь дружить со всеми ребятами.

- Уже полностью привык ко Львову?

- Сейчас живу в Брюховичах, чтобы быть ближе к тренировочной базе. Кроме того, с маленьким ребенком надо чаще гулять, а там и леса, и свежий воздух, поэтому считаю, что это был правильный выбор. Первые полгода решил так, но сейчас планирую поселиться уже непосредственно во Львове, чтобы больше проводить время в городе. В общем, после родного Харькова для меня Львов - это второй город в Украине по комфорту.

- Какие самые лучшие воспоминания в 2019-м году?

- Самое приятное событие - это рождение сына. Десять месяцев назад жена сделала мне подарок, ребенка назвали Матвей. Считаю, что шагом вперед был и переход в "Карпаты", потому что это клуб с большой историей и самобытными традициями.

- Как чувствуешь себя в статусе одного из самых старших игроков в команде?

- Действительно, несколько необычно, ведь мне всего лишь 26 лет. В предыдущих клубах по возрасту я никогда не был среди старших, а в "Карпатах", значит, вместе с Сашей Кучером являемся ветеранами (улыбается).

- Готов к тяжелой работе, отдыха было достаточно?

- Да, одного месяца вполне хватало. Лишнего веса не набрал, нахожусь в хорошей физической форме. Тем более, что после Нового года занимался по индивидуальной программе. Самостоятельно бегал и порой собирались с друзьями поиграть в футбол на улице и в спортзале. Теперь нужно качественно провести собрание и успешно начинать вторую половину чемпионата. Необходимо подняться с последнего места, так как не имеет права такая команда, как "Карпаты", вылететь из УПЛ. Нужно вылезать из этой ямы, чтобы нам не было стыдно перед болельщиками.