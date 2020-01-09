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Сидклей: Сложно сказать, что в Динамо пошло не так

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник не смог зацепиться в киевском клубе

Сидклей: Сложно сказать, что в Динамо пошло не так
Новина українською

Защитник "Динамо" Сидклей, который на днях перешел в аренду в "Коринтианс", рассказал о том, почему у него не получилось в киевском клубе.

"Сложно сказать, что пошло не так. Я тренировался, ждал, своего шанса… Не знаю, почему так получилось.

Я пришел в "Коринтианс" после шести месяцев без игровой практики, однако надеюсь, что здесь у меня будет шанс.

Я уже начал адаптацию, чтобы вернуться к игре как можно скорее. Думаю, что через неделю я уже буду работать наравне со всеми.

Меня здесь отлично приняли. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня до последнего", - цитирует Сидклея Globo Esporte.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сидклей не сыграли ни одного матча за первую команду "Диинамо".

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В статье: Динамо (Киев) Коринтианс Сидклей
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Комментарии (2)
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batkomaxno555 (Никополь)
09.01.2020 в 23:47
очень просто тренера дерьмо вот и всё!
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Футбольный спам (Киев)
09.01.2020 в 23:23
А нам не сложно сказать что у тебя пошло не так, просто тебя трудоустроили агенты с целью заработать, а в ЧУ надо пахать, так просто на самокате тут по полю не поедешь
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