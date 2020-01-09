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Сидклей: Сложно сказать, что в Динамо пошло не так
Защитник не смог зацепиться в киевском клубе
Защитник "Динамо" Сидклей, который на днях перешел в аренду в "Коринтианс", рассказал о том, почему у него не получилось в киевском клубе.
"Сложно сказать, что пошло не так. Я тренировался, ждал, своего шанса… Не знаю, почему так получилось.
Я пришел в "Коринтианс" после шести месяцев без игровой практики, однако надеюсь, что здесь у меня будет шанс.
Я уже начал адаптацию, чтобы вернуться к игре как можно скорее. Думаю, что через неделю я уже буду работать наравне со всеми.
Меня здесь отлично приняли. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня до последнего", - цитирует Сидклея Globo Esporte.
Напомним, что в нынешнем сезоне Сидклей не сыграли ни одного матча за первую команду "Диинамо".