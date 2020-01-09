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Де Пена: Работаю, чтобы реализовать свою мечту - сыграть за сборную Уругвая

Премьер-лига
(2 голосов)

Уругваец ставит перед собой серьезные задачи

Де Пена: Работаю, чтобы реализовать свою мечту - сыграть за сборную Уругвая
Новина українською

Вингер "Динамо" Карлос де Пена рассказал о том, что он все еще хочет реализовать свою мечту – сыграть за сборную Уругвая.

"Играть за национальную команду своей страны – мечта каждого футболиста. И моя в том числе. Возможность выходить на поле в футболке сборной мотивирует, эмоционально возносит и наполняет гордостью.

Я работаю, чтобы реализовать эту мечту. При этом осознаю, что единственный способ сделать это – играть на стабильно высоком уровне, чтобы выдерживать конкуренцию", - сказал де Пена.

Напомним, что де Пена пришел в "Динамо" в апреле 2019 года и при этом был признан лучшим игроком киевлян в ушедшем году.

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В статье: Динамо (Киев) Уругвай Карлос де Пена
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
10.01.2020 в 00:23
Де Піна??? Ну хоч не Ден Сяо Пін - і на тому подяка...
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