Де Пена: Работаю, чтобы реализовать свою мечту - сыграть за сборную Уругвая

Вингер "Динамо" Карлос де Пена рассказал о том, что он все еще хочет реализовать свою мечту – сыграть за сборную Уругвая.

"Играть за национальную команду своей страны – мечта каждого футболиста. И моя в том числе. Возможность выходить на поле в футболке сборной мотивирует, эмоционально возносит и наполняет гордостью.

Я работаю, чтобы реализовать эту мечту. При этом осознаю, что единственный способ сделать это – играть на стабильно высоком уровне, чтобы выдерживать конкуренцию", - сказал де Пена.

Напомним, что де Пена пришел в "Динамо" в апреле 2019 года и при этом был признан лучшим игроком киевлян в ушедшем году.