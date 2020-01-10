Новобранец Десны Будковский вспомнил последний разговор со Скрипником

С недавних пор нападающий черниговской "Десны" Филипп Будковский, который провел прошлый год в луганской "Заре", рассказал, почему решил сменить клуб.

В прежней команде, вспоминает футболист, хотел доказать, что может приносить пользу.

"Но в отпуске мне сказали, что не берут на сборы. поэтому смысла оставаться я не видел, - говорит Филипп. - Наверное, не оправдал ожиданий тренера. Не получилось реализовать весь свой потенциал. Хотя наставник давал мне шанс".

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Рассказал Будковский и о последнем разговоре с наставником "Зари" Виктором Скрыпником.

За неделю до окончания осенней части сезона тренер заверил меня, что продолжаем работать. Но, видимо, потом это было общее с клубом решение.

И теперь "Заря" для Филиппа - один из главных конкурентов в чемпионате.

"Так складывается футбольная жизнь, - говорит нападающий. - Будем стараться опередить луганчан в турнирной таблице, хотя конкуренция должна быть очень серьезная, совсем рядом и "Динамо" с "Александрией".