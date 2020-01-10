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Жуниор Мораес и Дерлис Гонсалес встретились в Бразилии
Связанные киевским "Динамо"
Нападающий донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес во время отпуска встретился в бразильском городе Сан-Паулу с парагвайским легионером киевского "Динамо" Дерлисом Гонсалесом.
Соответствующее фотографию выложил Жуниор как Историю в своем Инстаграме.
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"Рад тебя видеть, брат", - написал Мораес вверху фото, а внизу добавил: "Мой братанчик" при том добавил флаг Парагвая.
Напомним, что Мораес и Гонсалес вместе играли в киевском "Динамо" в 2015-2018 годах.
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Источник:Інстаграм Жуніора Мораєса
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