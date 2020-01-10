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Жуниор Мораес и Дерлис Гонсалес встретились в Бразилии

Премьер-лига
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Связанные киевским "Динамо"

Жуниор Мораес и Дерлис Гонсалес встретились в Бразилии
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Нападающий донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес во время отпуска встретился в бразильском городе Сан-Паулу с парагвайским легионером киевского "Динамо" Дерлисом Гонсалесом.

Соответствующее фотографию выложил Жуниор как Историю в своем Инстаграме.

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"Рад тебя видеть, брат", - написал Мораес вверху фото, а внизу добавил: "Мой братанчик" при том добавил флаг Парагвая.

Напомним, что Мораес и Гонсалес вместе играли в киевском "Динамо" в 2015-2018 годах.

Жуниор Мораес и Дерлис Гонсалес встретились в Бразилии - изображение 1

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В статье: Бразилия Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Жуниор Мораес Дерлис Гонсалес Сан-Паулу
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