Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Десны: Не думал, что после 30 лет могу научиться в футболе чему-то новому
Как тренировки вратарей сочетаются с гандболом и хоккеем
Голкипер черниговской "Десны" Игорь Литовка рассказал о том, как открыл для себя новый вратарский тренировочный процесс.
Произошло это после возвращения Игоря в Украине из Прибалтики, где он выступал за ФК "Рига".
"Сначала тренировался и думал: вот-вот будут предложения от клубом... Но время идет! Тогда начал тренироваться с Владимиром Тименко (тренер вратарей "Черноморца", - ред.). Он перевернул мои представления об этом процессе", - сказал Литовка.
Вратарь признался, что с новым наставником увидел много новых методов вратарских тренировок.
"Не думал, что в 30 лет вратарь может научиться чему-то новому. Но даже здесь можно совершенствоваться. Очень важно понимание - восприятие поражений, побед, событий до и после матча, - рассказывает Игорь. - От Тименко узнал, что есть вратарская зарядка, разминка в зале. Что можно не таскать железо, а делать упражнения, рассчитанные специально для вратарей.
Я увидел, что футбол не стоит на месте: тренировки вратарей по хоккею и гандболу сегодня, например, связанные с футболом. И наоборот. Советую профессиональным вратарям кроме командной тренировки выделять время на свою, дополнительную. Это действительно важно".