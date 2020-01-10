Вратарь Десны: Не думал, что после 30 лет могу научиться в футболе чему-то новому

Голкипер черниговской "Десны" Игорь Литовка рассказал о том, как открыл для себя новый вратарский тренировочный процесс.

Произошло это после возвращения Игоря в Украине из Прибалтики, где он выступал за ФК "Рига".

"Сначала тренировался и думал: вот-вот будут предложения от клубом... Но время идет! Тогда начал тренироваться с Владимиром Тименко (тренер вратарей "Черноморца", - ред.). Он перевернул мои представления об этом процессе", - сказал Литовка.

Вратарь признался, что с новым наставником увидел много новых методов вратарских тренировок.

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"Не думал, что в 30 лет вратарь может научиться чему-то новому. Но даже здесь можно совершенствоваться. Очень важно понимание - восприятие поражений, побед, событий до и после матча, - рассказывает Игорь. - От Тименко узнал, что есть вратарская зарядка, разминка в зале. Что можно не таскать железо, а делать упражнения, рассчитанные специально для вратарей.

Я увидел, что футбол не стоит на месте: тренировки вратарей по хоккею и гандболу сегодня, например, связанные с футболом. И наоборот. Советую профессиональным вратарям кроме командной тренировки выделять время на свою, дополнительную. Это действительно важно".