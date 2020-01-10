В Динамо завершился отпуск: собрались 13 игроков

Сегодня, 10 января, завершился отпуск у игроков первой команды киевского "Динамо". Традиционно перед возобновлением тренировочного процесса футболисты проходят полное медобследование в клинике "Борис".

В первый день на медосмотр прибыли Денис Бойко, Руслан Нещерет, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра.

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Игроки побывали у невропатолога, терапевта, травматолога, окулиста и лора. Также футболистам сделали кардиограмму, УЗИ брюшной полости и сердца, весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные.

Результаты обследования будут обрабатываться в течение нескольких дней. Их передадут клубным врачам. Другие функциональные исследования и тесты будут проходить непосредственно на клубной базе.

Сегодня вечером динамовцы проведут первую тренировку на базе в Конче-Заспе. А за несколько дней команда отправится на сбор в Турцию.