Будковский: Рябоконь вселил в меня уверенность

Нападающий "Десны" Филипп Будковский рассказал об общении с коучем, вспомнил, с кем из игроков черниговской команды знаком и вспомнил сборную Украины.

Карьеру именно в "Десне" Филипп решил продолжить после разговора с главным тренером команды - Александром Рябоконем.

"Я лично общался с главным тренером, он вселил в меня уверенность, - отмечает Будковский. - "Десна" ставит перед собой высокие цели, поэтому выступать за такой клуб почетно. В черниговцев хорошо поставлена ​​игра. Мне ничего не остается, кроме как упорно трудиться, чтобы быстрее влиться в коллектив".

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Из игроков "Десны" Филипп знаком с Леваном Арвеладзе, с которым мы почти год провели в луганской "Зари".

"С Владиславом Калитвинцевым пересекался в молодежной сборной Украины, по академии "Шахтера" хорошо знаю Максима Имереков и Егора Картушова, с Игорем Литовкой свое время выступали за одну команду. Надеюсь, с адаптацией у меня больших проблем не возникнет", - рассуждает Филипп.

Не забывает Будковский и о национальной сборной Украины, в которой в свое время играл.

"Классно было бы сыграть в команде Андрея Шевченко, - признается нападающий "Десны". - "Сине-желтые" прекрасно прошли отборочный турнир, а это дает повод для оптимизма перед Евро-2020".