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Цитаишвили: Во время медосмотра надолго застреваю в одном кабинете

Премьер-лига
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Там, где проверяют глаза

Цитаишвили: Во время медосмотра надолго застреваю в одном кабинете
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своем отпуске, домашнем задании от тренерского штаба и подготовке к новому сезону.

Игрок замечает, что хорошо отдохнул, но уже начал скучать за мячом. Во время отпуска был в Грузии.

"Встречал с семьей и своей девушкой Новый год. Затем полетел в Дубай отдыхать", - вспоминает Георгий.

Рассказал футболист и о медосмотре.

Все хорошо, кроме кабинета, где проверяют глаза. У меня плохое зрение и постоянно надолго там застреваю.

На время отпуска тренеры назначили игрокам тренировки. По словам Цитаишвили, они примерно всегда одинаковы:

"26-го декабря нужно было начинать, чтобы быть готовым к собранию ... Бегал по пляжу и в зале".

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Радуется Гео большому количеству спаррингов в межсезонье.

"Я скорее набираю форму, когда много матчей. Хочу больше играть и побеждать", - отмечает вингер.

Цитаишвили признается: слышал, что его сватали в другие клубы.

"Но меня это не касается. Моя задача - остаться в "Динамо". Всегда говорю и буду говорить. Буду добиваться места в составе", - добавляет хавбек.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Георгий Цитаишвили тренировочный сбор
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Источник:
Динамоманія

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