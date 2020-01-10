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Цитаишвили: Во время медосмотра надолго застреваю в одном кабинете
Там, где проверяют глаза
Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своем отпуске, домашнем задании от тренерского штаба и подготовке к новому сезону.
Игрок замечает, что хорошо отдохнул, но уже начал скучать за мячом. Во время отпуска был в Грузии.
"Встречал с семьей и своей девушкой Новый год. Затем полетел в Дубай отдыхать", - вспоминает Георгий.
Рассказал футболист и о медосмотре.
Все хорошо, кроме кабинета, где проверяют глаза. У меня плохое зрение и постоянно надолго там застреваю.
На время отпуска тренеры назначили игрокам тренировки. По словам Цитаишвили, они примерно всегда одинаковы:
"26-го декабря нужно было начинать, чтобы быть готовым к собранию ... Бегал по пляжу и в зале".
Радуется Гео большому количеству спаррингов в межсезонье.
"Я скорее набираю форму, когда много матчей. Хочу больше играть и побеждать", - отмечает вингер.
Цитаишвили признается: слышал, что его сватали в другие клубы.
"Но меня это не касается. Моя задача - остаться в "Динамо". Всегда говорю и буду говорить. Буду добиваться места в составе", - добавляет хавбек.
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