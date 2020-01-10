Караваев: Во второй части сезона ожидаю побед в каждом матче

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, как проходил его зимний отпуск, и с какими мыслями он подходит ко второй половине сезона.

- Александр, поздравляем с первым рабочим днем ​​после отпуска! Какие впечатления от медосмотра?

- Хочу поздравить всех с новогодними праздниками и пожелать нам как можно больше побед и трофеев. Впечатления от возвращения к работе только положительные, потому что давно не видел партнеров по команде, интересно расспросить, как у них проходил отпуск, где отмечали праздники.

Что касается медобследования, то, надеюсь, все хорошо, как и каждый год. (Улыбается) Я веду правильный образ жизни и всегда готов к медицинскому осмотру.

- Хватило времени, чтобы отдохнуть?

- Думаю, лишние несколько дней ничего бы не решили. Мы и так долго отдыхаем. Поэтому уже с сегодняшнего дня готовы к работе, будем трудиться и готовиться к официальным матчам.

- У вас был активный или пассивный отдых?

- Обычно у меня первые две недели отпуска - более пассивные, чтобы отдохнуть, расслабиться и отвлечься от всего. В основном, летим на отдых на море. Новогодние праздники отмечаем с семьей, после чего уже начинаю готовиться к сборам.

- Кабинеты каких врачей неприятно посещать во время медосмотра?

- Самый первый, в котором берут кровь. Нормально к этому отношусь, просто нужно сдать большое количество крови, много анализов. В остальном - ко всему привык, ничего необычного.

- Медобследования во всех командах проходят одинаково?

- В "Динамо" более углубленный медицинский осмотр, больше и дольше все проверяют, чем в моей предыдущей команде - "Заре".

- Давали ли вам программу для самостоятельной подготовки в отпуске?

- Нам давали общую программу, которая включала работу в тренажерном зале в поддерживающем режиме, плавание, упражнения на пресс. Каждый уже индивидуально выполняет эту программу, исходя из нагрузки, которую требует его тело.

- Часто футболисты в отпуске не следят за футболом вообще. Смотрел ли ты матчи?

- Да, буквально вчера смотрел полуфинальный матч Суперкубка Испании "Барселона" - "Атлетико", также следил за играми на Boxing Day в Англии. Лишь в первой части отпуска не смотрел футбол, потому что полностью посвятил себя отдыху.

- Какие ожидания от второй части сезона?

- Нужно хорошо подготовиться на сборах. Уверен, мы выполним очень хорошую работу. А от второй части сезона ожидаю только побед в каждом матче, настраиваемся лишь на это.