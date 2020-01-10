Рафаилов назвал шесть игроков, которые покинут Зарю

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об игроках, которые зимой покинут команду.

"Естественно, ещё будут те футболисты, которые покинут "Зарю". Причина та же – непопадание в состав. Я сейчас их перечислю. Да, агенты кому-то ищут варианты, кому-то уже практически нашли. Мы возражать не будем.

Я думаю это будет Дима Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфеев. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде, но думаю, перейдёт в клуб Премьер-лиги. Ищем мы команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты", - сказал Рафаилов.

Напомним, что недавно из "Зари" в "Десну" перешли Филипп Будковский и Леван Арвеладзе.