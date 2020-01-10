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Рафаилов назвал шесть игроков, которые покинут Зарю
Зимняя трансферная кампания от Зари
Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об игроках, которые зимой покинут команду.
"Естественно, ещё будут те футболисты, которые покинут "Зарю". Причина та же – непопадание в состав. Я сейчас их перечислю. Да, агенты кому-то ищут варианты, кому-то уже практически нашли. Мы возражать не будем.
Я думаю это будет Дима Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфеев. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде, но думаю, перейдёт в клуб Премьер-лиги. Ищем мы команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты", - сказал Рафаилов.
Напомним, что недавно из "Зари" в "Десну" перешли Филипп Будковский и Леван Арвеладзе.