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Флуминенсе не будет продлевать аренду Веллингтона Нема. Хавбек вернется в Шахтер
Тренерский штаб Флу делает ставку на других исполнителей
У 27-летнего атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Веллингтона Нема 31 декабря закончилась аренда в бразильском "Флуминенсе".
При этом, как сообщает Netflu, руководство клуба и тренерский штаб команды обсудили перспективы хавбека и пришли к мнению, что ставка будет делаться на других футболистов.
Таким образом, хавбек вернется в "Шахтер", с которым у него действующий контракт до июля 2021 года.
Ранее Веллингтон Нем заявлял о желании остаться в "Флуминенсе", при этом руководство "Шахтера" готово продать ненужного для первой команды легионера.