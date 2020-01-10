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Флуминенсе не будет продлевать аренду Веллингтона Нема. Хавбек вернется в Шахтер

Премьер-лига
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Тренерский штаб Флу делает ставку на других исполнителей

Флуминенсе не будет продлевать аренду Веллингтона Нема. Хавбек вернется в Шахтер
Новина українською

У 27-летнего атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Веллингтона Нема 31 декабря закончилась аренда в бразильском "Флуминенсе".

При этом, как сообщает Netflu, руководство клуба и тренерский штаб команды обсудили перспективы хавбека и пришли к мнению, что ставка будет делаться на других футболистов.

Таким образом, хавбек вернется в "Шахтер", с которым у него действующий контракт до июля 2021 года.

Ранее Веллингтон Нем заявлял о желании остаться в "Флуминенсе", при этом руководство "Шахтера" готово продать ненужного для первой команды легионера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Веллингтон Нем Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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