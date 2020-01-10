  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бенито и Родригес не поедут на турецкий сбор Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенито и Родригес не поедут на турецкий сбор Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо вышло из отпуска

Бенито и Родригес не поедут на турецкий сбор Динамо
Новина українською

Новичок "Динамо" Бенито не поедет на зимний турецкий сбор с первой командой киевлян, сообщает телеграм-канал журналистов отца и сына Шаховых.

По информации источника, 21-летний вингер начнет подготовку ко второй части сезона с молодежной командой.

Также источник подтвердил, что на сбор не поедет и вингер Жерсон Родригес, который сейчас занимается поисками новой команды.

Отметим, что "Динамо" уже вышло из отпуска, а на первый сбор в Турцию команда отправится 15 января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Бенито
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
York (Донецк)
10.01.2020 в 19:56
Родригес хороший футболист с характером! Суркисам такие не нужны...
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
10.01.2020 в 19:35
Билеты закончились в кассе
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
10.01.2020 в 19:04
Жерсона Родригеса можно и в Олимпик
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...