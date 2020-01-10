Бенито и Родригес не поедут на турецкий сбор Динамо

Новичок "Динамо" Бенито не поедет на зимний турецкий сбор с первой командой киевлян, сообщает телеграм-канал журналистов отца и сына Шаховых.

По информации источника, 21-летний вингер начнет подготовку ко второй части сезона с молодежной командой.

Также источник подтвердил, что на сбор не поедет и вингер Жерсон Родригес, который сейчас занимается поисками новой команды.

Отметим, что "Динамо" уже вышло из отпуска, а на первый сбор в Турцию команда отправится 15 января.