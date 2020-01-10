Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенито и Родригес не поедут на турецкий сбор Динамо
Динамо вышло из отпуска
Новичок "Динамо" Бенито не поедет на зимний турецкий сбор с первой командой киевлян, сообщает телеграм-канал журналистов отца и сына Шаховых.
По информации источника, 21-летний вингер начнет подготовку ко второй части сезона с молодежной командой.
Также источник подтвердил, что на сбор не поедет и вингер Жерсон Родригес, который сейчас занимается поисками новой команды.
Отметим, что "Динамо" уже вышло из отпуска, а на первый сбор в Турцию команда отправится 15 января.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
York (Донецк)
10.01.2020 в 19:56
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
10.01.2020 в 19:35
Ответить
0
0
Инспектор ( )
10.01.2020 в 19:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...