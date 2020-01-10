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Шахтер на сборах в Турции сыграет с лидером чемпионата Словении

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки сыграют с Олимпией из Любляны

Шахтер на сборах в Турции сыграет с лидером чемпионата Словении
Новина українською

Определился один из соперников "Шахтера" на зимних тренировочных сборах в Турции.

8 февраля в Белеке "горняки" сыграют контрольный матч с "Олимпией" из Любляны.

Отметим, что всего на сборах у "Шахтера" запланировано 6 спаррингов.

Также напомним, что "Олимпия" после осенней части чемпионата лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.

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В статье: Шахтер (Донецк) Олимпия (Любляна)
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Источник:
ФК Олимпия

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Комментарии (1)
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daqo23
10.01.2020 в 18:39
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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