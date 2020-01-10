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Шахтер на сборах в Турции сыграет с лидером чемпионата Словении
Горняки сыграют с Олимпией из Любляны
Определился один из соперников "Шахтера" на зимних тренировочных сборах в Турции.
8 февраля в Белеке "горняки" сыграют контрольный матч с "Олимпией" из Любляны.
Отметим, что всего на сборах у "Шахтера" запланировано 6 спаррингов.
Также напомним, что "Олимпия" после осенней части чемпионата лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.
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Источник:ФК Олимпия
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daqo23
10.01.2020 в 18:39
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