Премьер-лига
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Олимпик вышел из отпуска
14 января команда отправится на сбор в Турцию
В пятницу, 10 января, персонал, тренерский штаб и футболисты донецкого "Олимпика" вышли из отпуска и собрались на базе в Счастливом.
11 и 12 января дончане будут тренироваться в двухразовом режиме в Счастливом.
В ночь на 14.01 команда отправится на первый тренировочный сбор в турецкую Анталию, где проведет следующие две недели.
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Источник:ФК Олимпик
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