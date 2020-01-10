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Олимпик вышел из отпуска

Премьер-лига
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14 января команда отправится на сбор в Турцию

Олимпик вышел из отпуска
Новина українською

В пятницу, 10 января, персонал, тренерский штаб и футболисты донецкого "Олимпика" вышли из отпуска и собрались на базе в Счастливом.

11 и 12 января дончане будут тренироваться в двухразовом режиме в Счастливом.

В ночь на 14.01 команда отправится на первый тренировочный сбор в турецкую Анталию, где проведет следующие две недели.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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