Олимпик вышел из отпуска

В пятницу, 10 января, персонал, тренерский штаб и футболисты донецкого "Олимпика" вышли из отпуска и собрались на базе в Счастливом.

11 и 12 января дончане будут тренироваться в двухразовом режиме в Счастливом.

В ночь на 14.01 команда отправится на первый тренировочный сбор в турецкую Анталию, где проведет следующие две недели.