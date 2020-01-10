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Максим Дегтярев вернулся в Олимпик
Форвард полгода провел в аренде в Десне
Нападающий Максим Дегтярев, который последние полгода провел в аренде в "Десне, вернулся в "Олимпик".
Нападающий будет защищать цвета "Олимпика" до конца нынешнего сезона.
Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за "Десну" 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:ФК Олимпик
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