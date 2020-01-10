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Максим Дегтярев вернулся в Олимпик

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард полгода провел в аренде в Десне

Максим Дегтярев вернулся в Олимпик
Новина українською

Нападающий Максим Дегтярев, который последние полгода провел в аренде в "Десне, вернулся в "Олимпик".

Нападающий будет защищать цвета "Олимпика" до конца нынешнего сезона.

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за "Десну" 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Максим Дегтярев
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Источник:
ФК Олимпик

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