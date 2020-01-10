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Бойко: Морозюк поможет Гармашу адаптироваться в Ризеспоре

Премьер-лига
(1 голосов)

Кипер Динамо прокомментировал аренду Дениса

Бойко: Морозюк поможет Гармашу адаптироваться в Ризеспоре
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко прокомментировал переход Дениса Гармаша в аренду в турецкий "Ризеспор".

"Он уже двоольно опытный парень. Думаю, для него не составит сложности адаптироваться в чемпионате Турции.

Он импульсивный парень, у него есть характер. Там любят таких футболистов — которые максимально выкладываются на футбольном поле, с эмоциями и огромным желанием. Думаю, он прекрасно вольется в коллектив, тем более там есть Коля Морозюк, который ему поможет.

Желаю ему удачи, успехов в этой команде и побыстрее вернуться, потому что нам он тоже нужен. Надеюсь, он вернется в "Динамо" и еще поможет нашей команде", — сказал Бойко.

Напомним, что срок аренды Гармаша рассчитан до конца сезона.

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В статье: Денис Гармаш Денис Бойко Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
10.01.2020 в 19:56
А Ира?
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