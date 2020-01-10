Бойко: Морозюк поможет Гармашу адаптироваться в Ризеспоре

Голкипер "Динамо" Денис Бойко прокомментировал переход Дениса Гармаша в аренду в турецкий "Ризеспор".

"Он уже двоольно опытный парень. Думаю, для него не составит сложности адаптироваться в чемпионате Турции.

Он импульсивный парень, у него есть характер. Там любят таких футболистов — которые максимально выкладываются на футбольном поле, с эмоциями и огромным желанием. Думаю, он прекрасно вольется в коллектив, тем более там есть Коля Морозюк, который ему поможет.

Желаю ему удачи, успехов в этой команде и побыстрее вернуться, потому что нам он тоже нужен. Надеюсь, он вернется в "Динамо" и еще поможет нашей команде", — сказал Бойко.

Напомним, что срок аренды Гармаша рассчитан до конца сезона.