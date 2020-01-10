Бурда: Очень хочу сыграть еще в этом сезоне

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о там, как проходит его восстановление после травмы.

"Я не отдыхал, а отпуск потратил на реабилитацию. Не хотелось терять время, поэтому я был в Киеве, здесь работал.

Прогнозов пока что не могу никаких дать. Пока что работаю, все идет по плану. Прошло три месяца, так что экватор реабилитации перевалил. Надеюсь, что скоро этот процесс завершится. Очень хочу сыграть еще в этом сезоне", - сказал Бурда.

Напомним, что защитник получил травму в конце сентября и по прогнозам врачей будет вынужден пропустить около полугода.