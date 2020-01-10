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Форвард Осиека Марич, которым интересуется Динамо, не спешит покидать хорватский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирко всем в Осиеке вполне доволен

Форвард Осиека Марич, которым интересуется Динамо, не спешит покидать хорватский клуб
Новина українською

Нападающий "Осиека" Мирко Марич, интерес к которому СМИ приписывают "Динамо", заявил, что не спешит уходить из хорватского клуба.

"Прошлый год был для меня очень удачным, наверное, лучшим в карьере. Впрочем, я командный игрок, и никогда не ставлю личные достижения выше достижений команды. Если то, что я стану лучшим бомбардиром чемпионата, поможет добиться результатов моей команде, я буду самым счастливым человеком на свете.

Честно говоря, у меня нет желания куда-то уходить. Я уже раз говорил, что мне нравится в "Осиеке", я никуда не спешу уходить. Конечно, это футбол, но предложение должно удовлетворять не только меня, но и мой клуб.

Пока это все спекуляции, я никуда не спешу", – цитирует Марича Glas Slavonije.

Напомним, что 24-летний хорват лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Хорватии, забив 14 голов в 19 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Осиек Мирко Марич
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