Де Пена: Если клуб продлил со мной контракт, это значит, что я справляюсь со своими обязанностями

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена, который недавно продлил контракт с киевским клубом, поделился эмоциями от данного события.

– Твой контракт с клубом был автоматически продлён. Счастлив, что так получилось?

– Конечно же! Если команда продлила со мной контракт, это значит, что я справляюсь со своими обязанностями. Каждый матч я старался забивать и отдавать голевые передачи, помогая ей выигрывать.

– По опросам болельщиков, ты стал лучшим игроком киевского "Динамо" в 2019-м году. Мог ли ты мечтать об этом, подписывая контракт с клубом?

– Я всегда мечтаю о большем. Конечно, я и подумать не мог, что меня объявят Игроком Года в первом же сезоне выступлений за "Динамо". Так что, я несказанно этому рад!

– Этот статус прибавит тебе ещё больше ответственности?

– Конечно, когда ты начинаешь играть, то обретаешь уверенность. Чувствуешь себя важным игроком команды. Наши болельщики очень помогали мне в прошлом году, много писали, поддерживали, я очень счастлив, что у нас сложились такие прекрасные отношения с ними! Моя цель - продолжать играть как можно больше и пытаться помочь своей команде.