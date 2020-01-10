Миколенко: Ситуация в чемпионате сложная, но если не бороться до конца, то смысл вообще выходить на поле

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о том, как он провел отпуск, а также поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Отдыхали с родителями, девушкой и другом в теплых краях, а потом с друзьями уехали в горы, там встретили Новый год.

Конечно, ситуация в чемпионате сложная, но если не бороться до конца, то смысл вообще выходить на поле.

С ребятами по поводу этой части сезона еще не разговаривали, так как только встретились. В первую очередь нужно подготовится на сборах, а потом уже ставить задачу", - сказал Миколенко.

Напомним, что после осенней части сезона "Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 баллов.