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Миколенко: Ситуация в чемпионате сложная, но если не бороться до конца, то смысл вообще выходить на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне вышли из отпуска

Миколенко: Ситуация в чемпионате сложная, но если не бороться до конца, то смысл вообще выходить на поле
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о том, как он провел отпуск, а также поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Отдыхали с родителями, девушкой и другом в теплых краях, а потом с друзьями уехали в горы, там встретили Новый год.

Конечно, ситуация в чемпионате сложная, но если не бороться до конца, то смысл вообще выходить на поле.

С ребятами по поводу этой части сезона еще не разговаривали, так как только встретились. В первую очередь нужно подготовится на сборах, а потом уже ставить задачу", - сказал Миколенко.

Напомним, что после осенней части сезона "Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 баллов.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2020 в 22:19
ДК поздравте ШД с ЧУ а вы боритесь за 2-5 места --всё профукали ЛЧ-ЛЕ-УПЛ может с КУ повезёт
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Лекарь (село Дарница)
10.01.2020 в 21:54
Виталя, открою секрет: касаемо первого места ситуация у вас не сложная, а безнадежная. А вот касаемо борьбы за второе место, то тут ситуация да, сложная.
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Просто Квашин (Харьков)
10.01.2020 в 22:07
Ты Лекарь не понимаешь....Если Мыколенко перед матчем врубить "Руки Вверх", то от шахтьора останется "беговая дорожка"...
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Лекарь (село Дарница)
10.01.2020 в 22:21
Лично у меня к Витале, как к игроку команды, за которую я болею, нет никаких претензий. Не могу его упрекнуть за пофигизм, например, за отсутствие отдачи. Он и Де Пена это пара игроков, к которым практически нет вопросов. По крайней мере, у меня.
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