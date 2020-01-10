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Миколенко: Ситуация в чемпионате сложная, но если не бороться до конца, то смысл вообще выходить на поле
Киевляне вышли из отпуска
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о том, как он провел отпуск, а также поделился ожиданиями от второй части сезона.
"Отдыхали с родителями, девушкой и другом в теплых краях, а потом с друзьями уехали в горы, там встретили Новый год.
Конечно, ситуация в чемпионате сложная, но если не бороться до конца, то смысл вообще выходить на поле.
С ребятами по поводу этой части сезона еще не разговаривали, так как только встретились. В первую очередь нужно подготовится на сборах, а потом уже ставить задачу", - сказал Миколенко.
Напомним, что после осенней части сезона "Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 баллов.