  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна вышла из отпуска и запланировала спарринг с белорусским клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна вышла из отпуска и запланировала спарринг с белорусским клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

17 января черниговцы сыграют с ФК Спутник

Десна вышла из отпуска и запланировала спарринг с белорусским клубом
Новина українською

В пятницу, 10 января, черниговская "Десна" вышла из отпуска.

Команда собралась в Чернигове, где и провела первую тренировку в 2020 году. Вместе с остальными тренировались и новички команды - Филипп Будковский и Леван Арвеладзе.

В Чернигове команда проведет несколько дней и, после прохождения медицинского осмотра, 17 января отправится в Белорусь, на товарищеский матч с ФК "Спутник" (Речица).

В ночь с 21 на 22 января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где запланировано 4 товарищеских матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Десна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...