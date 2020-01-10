Десна вышла из отпуска и запланировала спарринг с белорусским клубом

В пятницу, 10 января, черниговская "Десна" вышла из отпуска.

Команда собралась в Чернигове, где и провела первую тренировку в 2020 году. Вместе с остальными тренировались и новички команды - Филипп Будковский и Леван Арвеладзе.

В Чернигове команда проведет несколько дней и, после прохождения медицинского осмотра, 17 января отправится в Белорусь, на товарищеский матч с ФК "Спутник" (Речица).

В ночь с 21 на 22 января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где запланировано 4 товарищеских матча.