Денис Фаворов: Читал комментарии: Осталось избавиться от второго Фаворова и можно бороться за 3 место

Капитан "Десны" Денис Фаворов после выхода команды из отпуска поделился ожиданиями от весенней части сезона, рассказал о своем месте на поле, и вспомнил отдых.

- Как провели отпуск и успели ли соскучиться по футболу?

- Отлично отдохнул. Летал в теплые страны. Остальное время провел в Чернигове. Понемногу готовились к сборам - предварительная подготовка. Думаю все немного грустили по футболу. Будем работать.

- Команду покинул Андрей Богданов. В связи с этим обсуждали с тренерами: позиция опорника для Вас будет постоянной? И насколько удобно чувствуете себя в середине поля?

- Еще ничего не обсуждали. Для нашей команды уход Андрея - потеря. Поэтому посмотрим. Главное - приносить пользу "Десне", а на какой позиции - это второстепенное. Далее у нас сборы, игры, поэтому тренерский штаб решит эту проблему.

- Ваш брат Артем переехал в Венгрию. Насколько необычно Вам играть без него и станет "Десна" слабее без Артема Фаворова?

- Время покажет. Прочитал несколько комментариев: "Осталось избавиться от второго Фаворова и можно бороться за 3 место" (улыбается, - прим.). Думаю, для Артема это плюс, для команды - минус. Пришли новые люди. Посмотрим смогут ли они заменить брата.

- Задача на первый этап команда, де-факто, уже выполнила: попала в первую шестерку. Какие планы на футбольную весну у команды и у Вас?

- Достойно выступить в первой шестерке. Да, задача руководства мы выполнили. Но когда выполняешь одну задачу, появляется желание достичь максимального результата... Будем стараться "выжать" из себя максимум.