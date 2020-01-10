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Денис Фаворов: Читал комментарии: Осталось избавиться от второго Фаворова и можно бороться за 3 место

Премьер-лига
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Десна вышла из отпуска

Денис Фаворов: Читал комментарии: Осталось избавиться от второго Фаворова и можно бороться за 3 место
Новина українською

Капитан "Десны" Денис Фаворов после выхода команды из отпуска поделился ожиданиями от весенней части сезона, рассказал о своем месте на поле, и вспомнил отдых.

- Как провели отпуск и успели ли соскучиться по футболу?

- Отлично отдохнул. Летал в теплые страны. Остальное время провел в Чернигове. Понемногу готовились к сборам - предварительная подготовка. Думаю все немного грустили по футболу. Будем работать.

- Команду покинул Андрей Богданов. В связи с этим обсуждали с тренерами: позиция опорника для Вас будет постоянной? И насколько удобно чувствуете себя в середине поля?

- Еще ничего не обсуждали. Для нашей команды уход Андрея - потеря. Поэтому посмотрим. Главное - приносить пользу "Десне", а на какой позиции - это второстепенное. Далее у нас сборы, игры, поэтому тренерский штаб решит эту проблему.

- Ваш брат Артем переехал в Венгрию. Насколько необычно Вам играть без него и станет "Десна" слабее без Артема Фаворова?

- Время покажет. Прочитал несколько комментариев: "Осталось избавиться от второго Фаворова и можно бороться за 3 место" (улыбается, - прим.). Думаю, для Артема это плюс, для команды - минус. Пришли новые люди. Посмотрим смогут ли они заменить брата.

- Задача на первый этап команда, де-факто, уже выполнила: попала в первую шестерку. Какие планы на футбольную весну у команды и у Вас?

- Достойно выступить в первой шестерке. Да, задача руководства мы выполнили. Но когда выполняешь одну задачу, появляется желание достичь максимального результата... Будем стараться "выжать" из себя максимум.

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В статье: Десна (Чернигов) Артем Фаворов Денис Фаворов
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Источник:
ФК Десна

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