Официально: Слован купил у Зари права на Рафаэля

Нападающий луганской "Зари" Рафаэль Ратао, который выступал в аренде в "Словане" из Братиславы, подписал со словацким клубом полноценный контракт. Об этом сообщил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

"Да, он теперь полноправный игрок "Слована". Когда он сравнил Запорожье и Братиславу, естественно, это два разных города, две разных страны. Он упорно хотел остаться в том клубе. А бразильцы – это такие люди, которые легко поддаются факторам извне. Мы пошли навстречу игроку и теперь он играет за "Слован", - сказал Рафаилов.

Напомним, что Рафаэль последний год играл за "горожан" на правах аренды, где стал чемпионом Словакии и осенью принял участие в групповом этапе Лиги Европы.