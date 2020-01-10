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Официально: Слован купил у Зари права на Рафаэля

Премьер-лига
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Бразилец стал игроком словацкого клуба на постоянной основе

Официально: Слован купил у Зари права на Рафаэля
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Нападающий луганской "Зари" Рафаэль Ратао, который выступал в аренде в "Словане" из Братиславы, подписал со словацким клубом полноценный контракт. Об этом сообщил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

"Да, он теперь полноправный игрок "Слована". Когда он сравнил Запорожье и Братиславу, естественно, это два разных города, две разных страны. Он упорно хотел остаться в том клубе. А бразильцы – это такие люди, которые легко поддаются факторам извне. Мы пошли навстречу игроку и теперь он играет за "Слован", - сказал Рафаилов.

Напомним, что Рафаэль последний год играл за "горожан" на правах аренды, где стал чемпионом Словакии и осенью принял участие в групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Слован (Братислава) Рафаэль да Силва
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Источник:
ФК Заря

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