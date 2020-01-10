Премьер-лига
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Мигунов и Сахневич покинули Колос
В Колосе продолжается чистка рядов
Защитники Александр Мигунов и Андрей Сахневич покинули ковалевский "Колос".
Мигунов присоединился к команде зимой прошлого года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 6 матчей.
Сахневич пришел в "Колос" в 2017 году. За это время 30-летний защитник провел 59 поединков (из них 5 в нынешнем сезоне УПЛ).
Напомним, что "Колос" ушел на зимний перерыв, занимая 7-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Колос
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