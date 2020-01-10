Мигунов и Сахневич покинули Колос

Защитники Александр Мигунов и Андрей Сахневич покинули ковалевский "Колос".

Мигунов присоединился к команде зимой прошлого года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 6 матчей.

Сахневич пришел в "Колос" в 2017 году. За это время 30-летний защитник провел 59 поединков (из них 5 в нынешнем сезоне УПЛ).

Напомним, что "Колос" ушел на зимний перерыв, занимая 7-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.