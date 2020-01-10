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Динамо провело первую тренировку в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне вышли из отпуска

Динамо провело первую тренировку в 2020 году
Новина українською

В пятницу, 10 января первая команда "Динамо" вышла из отпуска.

Утром половина игроков проходила традиционное медобследование, а вечером команда собралась на своей тренировочной базе в Конча-Заспе на первую тренировку в новом году.

Сама тренировка носила втягивающий характер. Всего в занятии приняли участие 22 игрока – 4 вратаря и 18 полевых.

В субботу команда также проведет одну вечернюю тренировку, а утром медосмотр пройдет вторая группа футболистов, преимущественно состоящая из легионеров.

Напомним, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Турцию.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
10.01.2020 в 22:28
Кадар з командою, на фото вроді він?
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