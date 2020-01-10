Динамо провело первую тренировку в 2020 году

В пятницу, 10 января первая команда "Динамо" вышла из отпуска.

Утром половина игроков проходила традиционное медобследование, а вечером команда собралась на своей тренировочной базе в Конча-Заспе на первую тренировку в новом году.

Сама тренировка носила втягивающий характер. Всего в занятии приняли участие 22 игрока – 4 вратаря и 18 полевых.

В субботу команда также проведет одну вечернюю тренировку, а утром медосмотр пройдет вторая группа футболистов, преимущественно состоящая из легионеров.

Напомним, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Турцию.