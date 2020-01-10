Ирина Морозюк: Коля много раз делал игру Динамо, а его сплавили

Жена Николая Морозюка Ирина высказала мнение, почему ее муж ушел из "Динамо".

"Кто его "зачехлил"? Я не могу сказать. Это может быть использовано против меня. Я этого не хочу. Не Хацкевич, у меня другое мнение, но я не могу его озвучить.

Я считаю, что его отчасти сплавили. Коля много раз делал игру, помогал делать игру. У него были ошибки, они у всех есть, но на него реагировали максимально, и тупо уничтожали. Десять плюсов не замечают, а один минус замечают", — сказала Морозюк.

Напомним, что сейчас Николай Морозюк играет за турецкий "Ризеспор".