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Ирина Морозюк: Коля много раз делал игру Динамо, а его сплавили

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение Ирины Морозюк

Ирина Морозюк: Коля много раз делал игру Динамо, а его сплавили
Новина українською

Жена Николая Морозюка Ирина высказала мнение, почему ее муж ушел из "Динамо".

"Кто его "зачехлил"? Я не могу сказать. Это может быть использовано против меня. Я этого не хочу. Не Хацкевич, у меня другое мнение, но я не могу его озвучить.

Я считаю, что его отчасти сплавили. Коля много раз делал игру, помогал делать игру. У него были ошибки, они у всех есть, но на него реагировали максимально, и тупо уничтожали. Десять плюсов не замечают, а один минус замечают", — сказала Морозюк.

Напомним, что сейчас Николай Морозюк играет за турецкий "Ризеспор".

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В статье: Николай Морозюк Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе) Ирина Морозюк
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
11.01.2020 в 00:36
Там всё решает Суркис-- и Коля не первый и не последний --Гармаш уже с вами а обратной дороги нет
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+1
-1
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
11.01.2020 в 00:30
Не оценили.
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0
-2

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