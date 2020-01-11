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Соль: В футбольном плане 2019 год был ужасным
Форвард киевлян подвел итоги 2019 года
Нападающий "Динамо" Фран Соль рассказал о своем отпуске и о подготовке ко второй части сезона.
- Фран, как твои дела, как прошел отпуск?
- Замечательно! Был в Мадриде с семьей и друзьями. Отлично провел время в кругу близких людей.
- Как встретил Новый год и Рождество?
- Очень хорошо! Вся моя семья собралась у меня дома в Мадриде и мы впервые праздновали новогодние праздники все вместе, поскольку, когда играл в Испании и Нидерландах, у меня не было зимнего отпуска. Также у моего сына был День рождения 21 декабря. Мы объединили этот праздник с его крещением и организовали с женой большую вечеринку.
- Сегодня "Динамо" провело первую тренировку, над чем вы работали?
- Мы начали работать над своими кондициями. Преимущественно занимались беговыми упражнениями. Сейчас все направлено на то, чтобы качественно подготовиться ко второй половине сезона.
- Какие задачи ставишь перед собой в 2020 году?
- Если говорить о личной жизни, то 2019 год был замечательным для меня, моей семьи и родных, но в футбольном плане, 2019 год был ужасным, потому что у меня были две травмы из-за которых я пропустил много игр. Это был не лучший год. Главная задача в новом году - работать над собой, повышать свой профессиональный уровень и помогать "Динамо" достигать успехов.
- Какие ожидания от второй половины сезона?
- Для начала, мы должны хорошо себя подготовить к будущим играм. Также перед нами стоит задача выиграть Кубок Украины и подняться как можно выше в турнирной таблице внутреннего чемпионата. А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов.