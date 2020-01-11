Соль: В футбольном плане 2019 год был ужасным

Нападающий "Динамо" Фран Соль рассказал о своем отпуске и о подготовке ко второй части сезона.

- Фран, как твои дела, как прошел отпуск?

- Замечательно! Был в Мадриде с семьей и друзьями. Отлично провел время в кругу близких людей.

- Как встретил Новый год и Рождество?

- Очень хорошо! Вся моя семья собралась у меня дома в Мадриде и мы впервые праздновали новогодние праздники все вместе, поскольку, когда играл в Испании и Нидерландах, у меня не было зимнего отпуска. Также у моего сына был День рождения 21 декабря. Мы объединили этот праздник с его крещением и организовали с женой большую вечеринку.

- Сегодня "Динамо" провело первую тренировку, над чем вы работали?

- Мы начали работать над своими кондициями. Преимущественно занимались беговыми упражнениями. Сейчас все направлено на то, чтобы качественно подготовиться ко второй половине сезона.

- Какие задачи ставишь перед собой в 2020 году?

- Если говорить о личной жизни, то 2019 год был замечательным для меня, моей семьи и родных, но в футбольном плане, 2019 год был ужасным, потому что у меня были две травмы из-за которых я пропустил много игр. Это был не лучший год. Главная задача в новом году - работать над собой, повышать свой профессиональный уровень и помогать "Динамо" достигать успехов.

- Какие ожидания от второй половины сезона?

- Для начала, мы должны хорошо себя подготовить к будущим играм. Также перед нами стоит задача выиграть Кубок Украины и подняться как можно выше в турнирной таблице внутреннего чемпионата. А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов.