Яворский: У нас с детской школы начинается давление, крики, анти-футбол. Это гробит наш футбол

Защитник и капитан "Мариуполя" Сергей Яворский рассказал о прогрессе украинских молодых футболистов, приведя в пример матчи азовцев в Лиге Европы с голландским "АЗ".

"АЗ" мы не конкуренты. Пока нет. У них тоже играют молодые футболисты, но я не знаю, почему так. Наверное, в детской школе их по-другому учат играть в футбол. Они играли с командой-андердогом но на них не довлел результат — они знали, что они выиграют. А у нас с детской школы начинается давление — результат довлеет на тренеров, на футболистов, начинаются крики, анти-футбол. Это гробит наш футбол. Президенты, руководители, которые работают в детском футболе требуют от тренеров результат. Но результат — не подготовить одного-двух футболистов для высшей лиги, а одержать победу в матче или выиграть чемпионат. На мой взгляд это неправильно.

Я за всеми футболистами, которые играли в команде слежу. Мне безумно нравился Андрей Тотовицкий. Жаль, что у него травма. В Андрее я видел большую перспективу. Мне кажется, что он выйдет еще на уровень. Александр Пихаленок — это один из лучших молодых футболистов, которые здесь были. Зубков, Игнатенко… Это были незаменимые игроки для нас. Андрей Борячук потенциально очень хороший футболист. Он находится на одном уровне с лучшими украинскими нападающими по потенциалу. Если бы они остались в "Мариуполе", то думаю, что помогли бы нам и с "АЗ" мы бы проявили себя лучше", - сказал Яворский.