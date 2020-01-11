Рома может провести товарищеский матч с Шахтёром в Украине

Бывший менеджер "Шахтера" Виталий Хливнюк, ныне работающий аналогичной должности в "Роме", рассказал о возможности проведения товарищеского матча между этими клубами в Украине.

"По возможности Фонсека старается смотреть матчи, всегда ждет от "Шахтера" только положительных результатов. Украина для Паулу – это второй дом.

Насколько мне известно, "Рома" может провести товарищеский матч с "Шахтером" в Украине. Такая идея есть. Раньше не удалось его сыграть из-за загруженного календаря клубов", – сказал Хливнюк Трибуне.