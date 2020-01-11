Рома и Болонья сохраняют интерес к Жуниору Мораесу

"Рома" продолжает следить за форвардом "Шахтёра" Жуниором Мораесом, сообщает RomaPress. Перед этим "волкам" нужно расстаться с экс-нападающим "Днепра" Николой Калиничем, выступающим за клуб на правах аренды. Сам хорват не спешит покидать Рим.

Кроме того, у "Ромы" сейчас нет свободной места для игроков вне Евросоюза. Клубу нужно либо расчистить квоту, либо же Жуниор мог бы получить гражданство ЕС (например, в Болгарии, где он выступал за "ЦСКА Софию").

Также потенциальный трансфер усложняет тот факт, что в прошлом месяце Мораес продлил контракт с "горняками" до 2021 года.

Ранее с агентом Мораеса связывались представители "Болоньи", однако до конкретного предложения "Шахтёру" переговоры не дошли.