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Исмаили: Тридцатилетие – уникальный момент

Премьер-лига
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Сегодня бразилец отмечает юбилей

Исмаили: Тридцатилетие – уникальный момент
Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили подвёл итоги минувшего года и рассказал об своем отпуске.

"Отпуск и праздники проходят очень хорошо: наслаждаюсь временем с семьей и друзьями. Это важный период для команды, чтобы восстановиться перед второй частью сезона.

Ушедший 2019 год оставил неплохие эмоции. С радостью вспоминается победа в чемпионате, да и празднование титула было для нас особенным моментом. С другой стороны, поражение в матче с "Аталантой" расстроило, потому что мы знали, что можем сыграть намного лучше.

Тридцатилетие – это уникальный момент. Отмечу его с людьми, которые являются частью моей жизни", – сказал Исмаили официальному сайту "Шахтёра".

Сегодня, 11 января, Исмаили исполняется 30 лет.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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