Остаётся? Жерсон Родригес прошел медосмотр в Динамо перед весенней частью сезона

Сегодня обязательный медицинский осмотр в клинике "Борис" прошла вторая группа динамовцев, которая состояла преимущественно из легионеров.

Стоит отметить, что вместе со всеми на осмотре присутствовал Жерсон Родригес, который, как ранее сообщалось, может покинуть "Динамо" в ближайшее время. А новичок команды Бенито отсутствовал: судя по всему он будет готовиться ко второй части сезона вместе с молодежной командой.

Всего у врачей сегодня побывали 16 представителей столичной команды: