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Остаётся? Жерсон Родригес прошел медосмотр в Динамо перед весенней частью сезона

Премьер-лига
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Остаётся? Жерсон Родригес прошел медосмотр в Динамо перед весенней частью сезона
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Сегодня обязательный медицинский осмотр в клинике "Борис" прошла вторая группа динамовцев, которая состояла преимущественно из легионеров.

Стоит отметить, что вместе со всеми на осмотре присутствовал Жерсон Родригес, который, как ранее сообщалось, может покинуть "Динамо" в ближайшее время. А новичок команды Бенито отсутствовал: судя по всему он будет готовиться ко второй части сезона вместе с молодежной командой.

Всего у врачей сегодня побывали 16 представителей столичной команды:

  • вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук;
  • защитники Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Иосиф Пиварич, Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Илья Забарный;
  • полузащитники Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Миккель Дуелунд, Мохаммед Кадири;
  • нападающие Фран Соль, Жерсон Родригес, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо.
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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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