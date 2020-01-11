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Остаётся? Жерсон Родригес прошел медосмотр в Динамо перед весенней частью сезона
Киевляне продолжат рассчитывать на люксембуржца?
Сегодня обязательный медицинский осмотр в клинике "Борис" прошла вторая группа динамовцев, которая состояла преимущественно из легионеров.
Стоит отметить, что вместе со всеми на осмотре присутствовал Жерсон Родригес, который, как ранее сообщалось, может покинуть "Динамо" в ближайшее время. А новичок команды Бенито отсутствовал: судя по всему он будет готовиться ко второй части сезона вместе с молодежной командой.
Всего у врачей сегодня побывали 16 представителей столичной команды:
- вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук;
- защитники Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Иосиф Пиварич, Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Илья Забарный;
- полузащитники Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Миккель Дуелунд, Мохаммед Кадири;
- нападающие Фран Соль, Жерсон Родригес, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо.
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