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Гордиенко и Мышенко вскоре станут игроками Александрии
Оба футболиста уже тренируются с командой
"Александрия" вышла из отпуска и начала подготовку к второй части сезона. Вчера команда прошла общее медобследование, а сегодня провела первую тренировку.
Вместе с командой занимались хавбеки Артем Гордиенко и Богдан Мышенко. Наставник команды Владимир Шаран выразил надежду, что в понедельник оба игрока подпишут с клубом полноценные контракты.
Также первое занятие с коллективом провёл Роман Вантух, арендованный у киевского "Динамо".
Напомним, во вторник, 14 января, "Александрия" отправится на подготовительный сбор в Турцию.