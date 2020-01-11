Гордиенко и Мышенко вскоре станут игроками Александрии

"Александрия" вышла из отпуска и начала подготовку к второй части сезона. Вчера команда прошла общее медобследование, а сегодня провела первую тренировку.

Вместе с командой занимались хавбеки Артем Гордиенко и Богдан Мышенко. Наставник команды Владимир Шаран выразил надежду, что в понедельник оба игрока подпишут с клубом полноценные контракты.

Также первое занятие с коллективом провёл Роман Вантух, арендованный у киевского "Динамо".

Напомним, во вторник, 14 января, "Александрия" отправится на подготовительный сбор в Турцию.