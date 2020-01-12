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Альянса Лима надеется снизить требования Самбрано по зарплате
Защитник всё ещё обсуждает возвращение на родину
Спортивный директор "Альянса Лима" Густаво Зеваллос прокомментировал информацию о потенциальном трансфере защитника "Динамо" Карлоса Самбрано в перуанский клуб.
"Игрока уровня Самбрано иногда трудно вернуть в перуанский футбол, потому что зарплаты, которые они хотят получать, сильно отличаются от наших возможностей", – цитирует Зеваллоса golperu.pe.
Ранее сообщалось, что Самбрано получает в "Динамо" 40 тысяч долларов в неделю.
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