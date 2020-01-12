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Десна работает над подписанием двух новичков

Премьер-лига
(3 голосов)

В ближайшее время черниговцев должны пополнить два исполнителя

Десна работает над подписанием двух новичков
Новина українською

"Десна" планирует подписать еще двух новичков, сообщает "Футбол News".

По информации источника, клуб готов подписать с ними контракты без предварительного просмотра. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Имена игроков пока остаются неназванными.

"Достаточно известные футболисты. Сейчас ведутся предметные переговоры", – сказал главный тренер команды Александр Рябоконь.

Напомним, ранее "Десна подписала" хавбека Левана Арвеладзе и форварда Филиппа Будковского. Оба игрока перебрались из "Зари".

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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