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Десна работает над подписанием двух новичков
В ближайшее время черниговцев должны пополнить два исполнителя
"Десна" планирует подписать еще двух новичков, сообщает "Футбол News".
По информации источника, клуб готов подписать с ними контракты без предварительного просмотра. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Имена игроков пока остаются неназванными.
"Достаточно известные футболисты. Сейчас ведутся предметные переговоры", – сказал главный тренер команды Александр Рябоконь.
Напомним, ранее "Десна подписала" хавбека Левана Арвеладзе и форварда Филиппа Будковского. Оба игрока перебрались из "Зари".
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