Десна работает над подписанием двух новичков

"Десна" планирует подписать еще двух новичков, сообщает "Футбол News".

По информации источника, клуб готов подписать с ними контракты без предварительного просмотра. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Имена игроков пока остаются неназванными.

"Достаточно известные футболисты. Сейчас ведутся предметные переговоры", – сказал главный тренер команды Александр Рябоконь.

Напомним, ранее "Десна подписала" хавбека Левана Арвеладзе и форварда Филиппа Будковского. Оба игрока перебрались из "Зари".