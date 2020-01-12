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Русин: Благодаря Скрипнику снова чувствую себя футболистом и получаю удовольствие от игры

Премьер-лига
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Форвард отдал должное наставнику луганчан

Русин: Благодаря Скрипнику снова чувствую себя футболистом и получаю удовольствие от игры
Новина українською

Нападающий "Динамо" Назарий Русин рассказал о периоде карьеры в "Заре".

"Буду очень сильно скучать по "Заре". У меня там все было прекрасно и в бытовом плане, и коллектив отличный, на футбольном поле все было хорошо.

По Скрипнику тоже буду очень скучать. Он очень много мне дал как человеку. Он многое дал мне как тренер. Он дал мне уверенность в своих силах, я вновь почувствовал себя футболистом, начал получать удовольствие от футбола. Надеюсь, мы еще встретимся.

Но я был рад вернуться в "Динамо". Это была моя цель, когда шел в "Зарю", – сказал Русин в интервью Football Hub.

В осенней части чемпионата Русин 14 раз выходил на поле в УПЛ, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев) Назарий Русин
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