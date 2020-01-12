  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Ворсклы: УЕФА должен нам выплатить компенсацию за перенос матча с Арсеналом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ворсклы: УЕФА должен нам выплатить компенсацию за перенос матча с Арсеналом

Премьер-лига
(1 голосов)

Роман Черняк поделился мыслями насчет финансовых перспектив клуба

Президент Ворсклы: УЕФА должен нам выплатить компенсацию за перенос матча с Арсеналом

Президент "Ворсклы" Роман Черняк рассказал о финансовых перспективах полтавского клуба.

"У "Ворсклы" есть очень большие перспективы. В прошлом году мы сделали ставку не на того тренера и потеряли очень много очков. Но мы выровняли ситуацию, рассчитались со всеми долгами.

УЕФА должен нам еще выплатить компенсацию за перенос матча с "Арсеналом". Они 100% заплатят, но это длительная процедура. Сегодня наши футболисты получают заработную плату за счет наших спонсоров.

Мы планируем взять порядка 6 человек для усиления состава. Этими людьми занимаются главный тренер и селекционеры. Планируем вырываться из этой ситуации, выровнять ее в этом году, а в следующем — бороться за выход в еврокубки", — рассказал Роман Черняк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Роман Черняк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...