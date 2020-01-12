Президент Ворсклы: УЕФА должен нам выплатить компенсацию за перенос матча с Арсеналом

Президент "Ворсклы" Роман Черняк рассказал о финансовых перспективах полтавского клуба.

"У "Ворсклы" есть очень большие перспективы. В прошлом году мы сделали ставку не на того тренера и потеряли очень много очков. Но мы выровняли ситуацию, рассчитались со всеми долгами.

УЕФА должен нам еще выплатить компенсацию за перенос матча с "Арсеналом". Они 100% заплатят, но это длительная процедура. Сегодня наши футболисты получают заработную плату за счет наших спонсоров.

Мы планируем взять порядка 6 человек для усиления состава. Этими людьми занимаются главный тренер и селекционеры. Планируем вырываться из этой ситуации, выровнять ее в этом году, а в следующем — бороться за выход в еврокубки", — рассказал Роман Черняк.