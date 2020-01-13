Лучший гол Олимпика в первой части сезона УПЛ

По итогам голосования за лучший гол "Олимпика" в первой половине сезона победу в номинации получил Сергей Политыло.

Его гол в ворота киевского "Динамо" в 5-м туре УПЛ стал результатом блестящих командных действий.

Комбинацию начал Цимбалюк, который сыграл на опережение, зрячий скрытый пас отдал Трубочкин на Тейшейру, затем передача от француза, и сам результативный удар в исполнении Политыло.

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А еще этот гол принес дончанам первое очко в чемпионате после 4 поражений на старте.