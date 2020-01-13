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Тайсон назвал расистский скандал самым тяжелым моментом в жизни

Премьер-лига
(1 голосов)

Объяснил средний палец и выбивания мяча на трибуны

Тайсон назвал расистский скандал самым тяжелым моментом в жизни
Новина українською

Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Тайсон высказался о расистском скандале, который вспыхнул в ноябре 2019-го из-за обиды в его адрес со стороны ультрас "Динамо".

Тайсон вспомнил игру с киевской командой.

"Они имитировали очень громкий звук обезьяны, и первое, что я сделал, это отреагировал, потому что не было другого выхода. Я увидел мяч и ударил его, показал им жест пальцем.

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А потом извинился, потому что это могли увидеть много детей. Дети должны видеть Тайсона, который улыбается, когда играет в футбол и занимается тем, что ему нравится.

В тот момент я об этом не думал. Мне пришлось защищать себя, и способ защиты себя был именно таким", - цитирует Тайсона GloboEsporte.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) УПЛ Расистский скандал во время Классического
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Комментарии (3)
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Your Friend (Львів)
13.01.2020 в 10:18
Треба лікувати комплекс меншовартості, щоб не причувалося те, що сниться по ночах.
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0
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Инспектор ( )
13.01.2020 в 10:14
Малость придолбали этим "расизмом". А когда негр называет белую женщину "белой сукой" , это что?
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
13.01.2020 в 10:16
А когда тебя идиотом называют,Это что?
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0
-1

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