Тайсон назвал расистский скандал самым тяжелым моментом в жизни

Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Тайсон высказался о расистском скандале, который вспыхнул в ноябре 2019-го из-за обиды в его адрес со стороны ультрас "Динамо".

Тайсон вспомнил игру с киевской командой.

"Они имитировали очень громкий звук обезьяны, и первое, что я сделал, это отреагировал, потому что не было другого выхода. Я увидел мяч и ударил его, показал им жест пальцем.

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А потом извинился, потому что это могли увидеть много детей. Дети должны видеть Тайсона, который улыбается, когда играет в футбол и занимается тем, что ему нравится.

В тот момент я об этом не думал. Мне пришлось защищать себя, и способ защиты себя был именно таким", - цитирует Тайсона GloboEsporte.