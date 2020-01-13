Рябоконь: У Фаворова и Богданова были свои причины, чтобы сменить клуб

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал уход из команды полузащитников - Артема Фаворова и Андрея Богданова.

Коуч поблагодарил обоих футболистов.

"Помогли. Но по разным причинам ушли. Фаворов хотел за рубежом поиграть, у Богданова также свои планы были.

Вообще хорошо разошлись, можно так сказать. Далее ищут свое счастье", - добавил Рябоконь.