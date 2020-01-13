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Рябоконь: У Фаворова и Богданова были свои причины, чтобы сменить клуб
А какие мотивы у Богданова?
Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал уход из команды полузащитников - Артема Фаворова и Андрея Богданова.
Коуч поблагодарил обоих футболистов.
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"Помогли. Но по разным причинам ушли. Фаворов хотел за рубежом поиграть, у Богданова также свои планы были.
Вообще хорошо разошлись, можно так сказать. Далее ищут свое счастье", - добавил Рябоконь.
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Источник:Ютуб-канал ФК Десна
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