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Ворскла сообщила о 4 соперниках на тренировочных сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Сербы, косовары и поляки

Ворскла сообщила о 4 соперниках на тренировочных сборах
Новина українською

Полтавская "Ворскла" запланировала 4 товарищеские матчи во время первого тренировочного сбора в Турции.

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  • 25.01. "Лодзь" (Польша)
  • 27.01. "Радник" (Сербия)
  • 30.01. "Дрита" (Косово)
  • 02.02. "Спартак" Суботица (Сербия)
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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ ЛКС (Лодзь) тренировочный сбор Радник Сурдулица
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