Премьер-лига
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Ворскла сообщила о 4 соперниках на тренировочных сборах
Сербы, косовары и поляки
Полтавская "Ворскла" запланировала 4 товарищеские матчи во время первого тренировочного сбора в Турции.
- 25.01. "Лодзь" (Польша)
- 27.01. "Радник" (Сербия)
- 30.01. "Дрита" (Косово)
- 02.02. "Спартак" Суботица (Сербия)
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Источник:Інстаграм ФК Ворскла
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