Руслан Костышин: После Львова даже нормально с ребятами не попрощался, сейчас жалею

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин любезно ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол о выступлении команды в осенней части сезона и о планах на будущее

- С наступившим Новым годом. Как провели отпуск?

- Съездили с женой на недельку в Египет. Этого достаточно, чтобы отойти от накопившихся негативных эмоций и подзарядиться свежей энергией на новые свершения. А они будут не менее значимые, чем в прошедшем году.

- В апреле 2018 года в интервью нашему изданию вы сказали: "Моя мечта – вместе с командой пробиться в Премьер-лигу". А какая теперь ваша мечта?

- Мечтаем сыграть на новом стадионе, чтобы команда развивалась и занять то место, которое не руководство, а мы перед собой поставили. Даже перед началом сезона в шутку говорил - наша задача восьмое место. Никто не понимал, почему именно восьмое. Не знали, что оно дает право играть в стыковых матчах с командами занявшие 5-6 место за право бороться попадания в Лигу Европы. А может получиться и выше. Мы реалисты, понимаем, что попасть в ТОП-6 очень сложно. И если бы не поражение "Львову", то можно было бы замахнуться на шестое место.

- Какие задачи поставило руководство клуба перед командой?

- Как для дебютанта, главная задача – закрепиться в Премьер-лиге.

- Как вы оцените выступление команды в осенней части сезона?

- Сыграли разные отрезки, где-то хуже, а где-то лучше. Начало чемпионата получилось отменным - две победы, это важно, как для дебютанта. Они позволили ребятам сходу приобрести психологическую уверенность, доказав, что мы можем играть на равных и побеждать более опытных соперников, выступающих не один год в элите. А представьте, если бы в первых двух или трех турах команда проиграла. Как потом ребят тяжело было бы выводить из состояния гроги. И если бы не последнее поражение в игре со "Львовом", то можно было считать осенний отрезок удачным. А так это поражение оставило очень неприятный осадок, повлияло на настроение и ситуацию в команде.

Думаю, если бы выиграли у "Львова", то не было бы таких перемен. После игры с ребятами так толком и не поговорил изза того, что сильно расстроился. Принимаю это поражение на свой счет. Видимо, не до конца донес каждому, как мы договаривались играть. Могли уйти на зимний перерыв на шестом месте, в отличном настроении, а главное сохранить некоторых футболистов в команде. Я так расстроился, что даже нормально с ребятами не попрощался, не сказав спасибо за год. Сейчас жалею, все-таки, как бы там ни было, они заслужили на доброе слово. Все было на эмоциях, и я словно спрятался в ракушку и только сейчас отошел.

- А были проигранные матчи, где вы были довольны действиями подопечных? Например, поединок с "Зарей", где вы походу проигрывали, играя сначала вдесятером, а затем вдевятером, но команда билась, проявила характер и пыталась атаковать.

- Да, этот матч можно занести в плюс ребятам, за их бойцовские качества, волю и веру в себя. "Заря" дожала нас, выиграв на классе, и воспользовалась двумя удалениями. Также отметил бы матчи против "Десны", "Днепра-1" и даже проигранный "Ворскле" 0:1. А вот две игры, которые мы проиграли безвольно и оставили неприятный осадок, - домашний с "Ворсклой" 0:3 и уже упомянутый на выезде со "Львовом" 2:3. Не думал, что команда может так сыграть. Желание было, но не было супер мотивации на последнюю игру.

- Может, игроки уже мыслями были в отпуске, как говорится, царило чемоданное настроение?

- Команде этого нельзя делать и допускать. У нас нет еще запаса прочности в мастерстве, в исполнении, чтобы мы без настроя и характера могли побеждать. И, конечно же, нам не хватает стабильности на длинной дистанции.

- Как вы сказали, поражение от "Львова" поменяло ситуации с некоторыми игроками. Ушло восемь футболистов. Непонятно, зачем вы решили расстаться с основным и качественным именно для вашей команды казахстанским легионером Нехтием?

- Да, он неплохой футболист, старательный, хорошо открывается, много двигается. Но причина в том, что, сыграв все игры, не забил ни одного гола. Он очень много сделал для команды, но нападающего ценят по забитым мячам. Нам нужно искать игрока атаки, который будет забивать. Это мое решение. Не знаю, правильное оно или нет, жизнь покажет. Например, тот же Сахневич был незаменим весной, когда мы играли в Первой лиге, но сейчас Зозуля выиграл у него конкуренцию. Нам нужна свежая кровь, у команды не должно быть застоя, поэтому приходится делать выбор в чью-то сторону.

- Опять вспоминается из нашего разговора, с какими трудностями приходится сталкиваться вам в тренерской карьере. Ответ был: "Когда нужно расставаться с игроками, принесшими много пользы команде". Никак не можете адаптироваться к таким непростым решениям?

- Это тяжелые решения, когда приходиться говорить об этом игрокам, понимая, что ты нарушаешь их жизненный быт, когда им с семьей куда-то нужно переезжать, искать для детей новые садики, школы. Вроде наладилась жизнь, а им приходится срываться в поисках лучшего. Как пример, взять Рябова, который очень много сделал для команды, но в виду своей универсализации, где-то и пострадал. Он играл на всех позициях, и редко на своей родной, поэтому я не дал время ему проявить себя. Но пришел момент, когда нужно расставаться. Он очень порядочный человек и в быту, и на поле, помог в становлении команды, но…. Вот это и есть тяжелый момент в тренерской работе.

- Кто-то приходит, а кому-то пришло время уходить. Зато вы в течение чемпионата приобрели хорошего игрока – исландского легионера Вильхамссона. В четырех матчах на его счету три забитых мяча. Вы наверняка довольны?

- Двояко. Доволен, но он должен больше выкладываться. Иногда любит играть на публику и этим злоупотребляет. С ним нужно еще работать и воспитывать, чтобы был более дисциплинирован и относился серьезнее к последующим матчам после своих удачных игр.

- А какие приобретения, уже есть, и какие будут в ближайшее время?

- Подписали правого защитника Ефремова из "Оболони" и Богданова, не нуждающегося в представлении. А дальше будем работать. Нужен центральный защитник после ухода Мигунова. Ведем переговоры с потенциальным кандидатом на место левого защитника. Ну и будем усиленно искать нападающего. Линия нападения - проблема не только для нас, но и фактически для всех украинских команд.

- Вы в украинском футболе первый тренер, получивший желтую карточку от арбитра. А всего в вашей коллекции уже шесть "горчичников", больше чем у многих футболистов. Почему именно вас так часто наказывают?

- У меня такой эмоциональный стиль поведения, так как хочу таким образом помочь команде, завести ее, подхлестнуть и разбудить игроков. Я же не могу быть на поле, поэтому приходиться бурно реагировать на бровке. Кажется, если бы играл, было бы легче. Иногда приходиться шутить с боковым арбитром, которому придется сегодня со мной побегать и получить хорошую тренировку. А иногда трудно сдержать себя на несправедливые решения арбитров по отношению к моей команде. Хочется быть сдержанным, но не всегда получается.

- Обычно главный тренер наказывает штрафом игроков за "ненужные" карточки. А кто вас подвергает денежным санкциям – президент?

- Президент один раз устно пожурил, когда пропускал поединок против "Шахтера". А так я собственноручно внес в кассу две тысячи гривен за одну желтую карточку. Если умножить на шесть, получится хорошая сумма.

- За что могут быть наказаны игроки?

- Наказание чисто символически. Например, за опоздание на 1-2 минуты внеси в кассу 500 гривен. За лишний весь могут быть больше. Нужно же отмечать окончания сезона за какие-то деньги (смеется).

- В осенней части сезона "Колос" - наиболее пострадавшая команда в УПЛ от несправедливых действий арбитров. Вы знаете об этом?

- Точно не знал, но где-то догадывался. Поэтому мне и приходиться в течение игры и после эмоционально высказываться в адрес Фемиды. Задача защитить команду и поднять протест, чтобы привлечь всех к данной проблеме. Чтобы не трогали наш клуб, и мы не страдали от глупых решений. А судейство в нашем чемпионате – это действительно большая проблема. А главное – чтобы не было предвзятых ошибок. Что поделаешь, арбитры тоже живые люди, не хочу перекладывать всю вину на них. И игроки также ошибаются, давая повод наказывать их.

- Какие планы команды после отпуска?

- Собираемся 14 января, пробежка, после - командный обед. А на следующий день вылетаем на сборы в Турцию, их запланировано два. После перового возвращаемся, несколько дней дома, а затем опять туда же.

- Над чем будете работать в Турции?

Первое и основное привести команду в физический порядок, поднять кондиции. Но больше упор будем делать на тактику, в этом плане есть над чем работать. Есть проблемы игры в защите, много пропустили - 31 мяч. Кроме индивидуальных действий, упор сделаем над командными взаимодействиями – страдает сыгранность. Бывает один игрок западает, второй бежит, и нет стройности и компактности в обороне. А весна покажет, удалось ли нам поработать эффективно. Ждать осталось не долго.