Игроки Зари вышли из отпуска, клуб проинформировал о планах на сборы

Завершился отпуск в луганской "Зари". Сегодня в 10:00 утра команда собралась на базе и приступила к тренировочному процессу.

Сегодняшняя тренировка была посвящена беговой работе.

"Черно-белых" ждет недельный втягивающий сбор в Запорожье, который продлится вплоть до 17 января. Эту неделю команда проведет, тренируясь, как на базе в районе Великий Луг города Запорожье, так и одну тренировку проведет в манеже города Днепр. Кроме того, ребят ожидает полное медицинское обследование. Контрольных игр в Украине не запланировано.

Суббота 18-го января станет для луганчан выходным днем, а в полдень воскресенья "Заря" вылетит в Турцию на первый зарубежный сбор, который продлится до 30 января. 31 января и 1 февраля - выходные, а 2 февраля - день вылета на второй турецкий сбор, который продлится до 15 февраля включительно. После того команда вернется в Украину и будет готовиться уже на месте до выездной игры с "Мариуполем".

Присоединились к команде двое из трех игроков, которые близки к подписанию контракта с клубом. Это бразилец и латвиец. В ближайшее время в расположение "Зари" прибудет и сенегалец.

Начала команда втягивающий сбор из традиционного общения с главным тренером. Были очерчены планы и задачи на ближайший период, расставленные акценты и приоритеты. "Мы высоко подняли планку, но нам есть над чем работать. Перед нами стоят серьезные задачи, и мы должны их выполнить", - подчеркнул Виктор Скрипник.

С первой командой тренируется и ряд футболистов молодежного состава: Хмеловский, Белоцерковец, Алефиренко, Мильченко и Поддубный.