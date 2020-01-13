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Скрипник высказался о потенциальных новичках Зари

Премьер-лига
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И шансы игроков дубля

Скрипник высказался о потенциальных новичках Зари
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Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник после выхода команды из отпуска признался, что хочет снова вернуться к футболу, потому что соскучился по его атмосфере.

Тренировочный сбор, считает коуч, это период, когда нужно напрячься - впереди у игроков серьезная работа.

"Не всегда приятные тренировки, но это футбольная жизнь и без этого никуда. Надеюсь, ребята это понимают", - обратился к ним главных тренер.

Перед началом первой тренировки Скрипник поздравил игроков с прошедшими праздниками, рассказал, что ждет команду в будущем.

Участие в сборах примет целый ряд игроков дубля.

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"Мы не можем не обращать внимание на наш резерв. Это будущее нашей команды. Мы следим за ребятами. Радует то, что у нас такая молодежь. Хотим с ними познакомиться поближе", - говорит Виктор.

Ответил главный тренер и на вопрос о потенциальных новичках.

"Отбор лучших - дело непростое. Мы тщательно пересмотрели целый ряд игроков, и, надеемся, выбор сделали правильный. Все зависит от футболистов, - говорит тренер. - Мы их пригласили, а их задача - себя развить и показать. Доказать, что смогут составить конкуренцию. Надеемся, что они нам помогут и выполнят те задачи, которые мы ставим".

В Запорожье замечает наставник, будет втягивающий сбор.

"Посмотрим, что делали ребята в отпуске. Проверим их активность с помощью "Катапульты". Важно, чтобы они вошли в ритм. А уже в Турции будет больше работы с мячами, больше тактики, больше настроения и футбольных дел. Плюс, проведем ряд товарищеских матчей", - добавил Виктор Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник УПЛ тренировочный сбор
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Источник:
ФК Зоря

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