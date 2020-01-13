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Скрипник высказался о потенциальных новичках Зари
И шансы игроков дубля
Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник после выхода команды из отпуска признался, что хочет снова вернуться к футболу, потому что соскучился по его атмосфере.
Тренировочный сбор, считает коуч, это период, когда нужно напрячься - впереди у игроков серьезная работа.
"Не всегда приятные тренировки, но это футбольная жизнь и без этого никуда. Надеюсь, ребята это понимают", - обратился к ним главных тренер.
Перед началом первой тренировки Скрипник поздравил игроков с прошедшими праздниками, рассказал, что ждет команду в будущем.
Участие в сборах примет целый ряд игроков дубля.
"Мы не можем не обращать внимание на наш резерв. Это будущее нашей команды. Мы следим за ребятами. Радует то, что у нас такая молодежь. Хотим с ними познакомиться поближе", - говорит Виктор.
Ответил главный тренер и на вопрос о потенциальных новичках.
"Отбор лучших - дело непростое. Мы тщательно пересмотрели целый ряд игроков, и, надеемся, выбор сделали правильный. Все зависит от футболистов, - говорит тренер. - Мы их пригласили, а их задача - себя развить и показать. Доказать, что смогут составить конкуренцию. Надеемся, что они нам помогут и выполнят те задачи, которые мы ставим".
В Запорожье замечает наставник, будет втягивающий сбор.
"Посмотрим, что делали ребята в отпуске. Проверим их активность с помощью "Катапульты". Важно, чтобы они вошли в ритм. А уже в Турции будет больше работы с мячами, больше тактики, больше настроения и футбольных дел. Плюс, проведем ряд товарищеских матчей", - добавил Виктор Скрипник.