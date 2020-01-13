Егор Назарина рассказал о своих выводах из бельгийского этапа карьеры

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина вспомнил свой опыт игр за бельгийский "Антверпен", мечту сыграть за национальную сборную Украины, а еще рассказал о том, с каких пор возобновил тренировки.

Егор признает, что на улицах болельщики часто начинают с ним разговор.

"Было всякое: критика, поддержка, много положительных вещей, - вспоминает хавбек. - Считаю, что стоит всегда общаться с болельщиками и прислушиваться. Кроме того, результаты "Карпат" не оставляют равнодушными людей и их замечания справедливы.

Я всегда готов к интервью или встречи с болельщиками. Это нужные вещи в функционировании каждого клуба. Какой бы ситуация не была в команде, надо быть открытым и выходить к общественности с пояснениями. Считаю это частью работы футболиста".

Вспомнил Назарина и свой бельгийский этап карьеры - в 2018-2019 годах он выступал за "Антверпен".

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"Главный урок - это язык, - заключает Егор. - Когда едешь выступать за границу, то должен понимать, что имеешь общаться и думать со всеми на одном языке. Второй аспект - это уверенность в себе. Как по мне, до "Антверпена" у меня было ее меньше. На поле это очень важный момент".

После зимней паузы хавбек "Карпат" уже вернулся к тренировкам.

"Каждый футболист не может отдыхать очень долго. Я, например, начал подготовку к собранию 31 декабря, - говорит Назарина. - Нужно плавно входить в футбольный год".

Поделился Егор и своими мыслями о команде "сине-желтых" и Евро-2020.

"Для меня выступления за сборную - это цель и мечта, - убеждает Егор. - Главное - как можно лучше выполнять свою работу и помогать "Карпатам". Если тренерский штаб сборной обратит на меня внимание, будет очень приятно и радостно. Но для этого мне нужно упорно работать.