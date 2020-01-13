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Очигава покинул Ворсклу

Премьер-лига
(1 голосов)

За полгода защитник сыграл три матча

Очигава покинул Ворсклу
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Зураб Очигава покидает полтавский клуб.

Как сообщил президент клуба Роман Черняк, с игроком расторгнут контракт.

Ранее сообщалось, что клуб намерен выставить игрока на трансфер.

Напомним, что Очигава стал игроком "Ворсклы" в августе. За полгода защитник сыграл в УПЛ 3 матча.

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В статье: Ворскла (Полтава) Зураб Очигава
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