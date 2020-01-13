Премьер-лига
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Очигава покинул Ворсклу
За полгода защитник сыграл три матча
Защитник "Ворсклы" Зураб Очигава покидает полтавский клуб.
Как сообщил президент клуба Роман Черняк, с игроком расторгнут контракт.
Ранее сообщалось, что клуб намерен выставить игрока на трансфер.
Напомним, что Очигава стал игроком "Ворсклы" в августе. За полгода защитник сыграл в УПЛ 3 матча.
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Источник:Кременчугская газета
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